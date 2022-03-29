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Rusya nükleer silah kullanacağı senaryoyu açıkladı

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bir ayı aşkın bir süredir devam eden savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu…
Rusya nükleer silah kullanacağı senaryoyu açıkladı

Bugün Ukrayna ve Rusya’nın müzakerecilerinin İstanbul’da bir araya gelmesinden önce ABD medyasına konuşan Peskov bir süredir gündemde olan “Rusya’nın nükleer silah kullanma” ihtimali ile ilgili de konuştu.

Peskov, “Bizim çok net bir güvenlik konseptimiz var. Bunda da ülkemizin varlığının tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanacağız” dedi. Peskov, Moskova’da kimsenin nükleer silah kullanmayı düşünmediğini ve hatta nükleer silah kullanmayı düşünme fikrini bile aklına getirmediğini vurguladı.

Son dönemde Rus yetkililer nükleer silah kullanılabileceğinin sinyalini vermiş ve bu tür açıklamalarda bulunmuştu.

PBS’e demeç veren Peskov, “Ukrayna’daki özel askeri operasyonumuzun hedeflerini gerçekleştireceğine dair hiç şüphemiz yok. Elbette bu operasyonun herhangi bir sonucu elbette nükleer silah kullanmaya sebep yaratmıyor” dedi.

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