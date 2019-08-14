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Rusya: Nükleer yakıtla çalışan roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

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Rusya: Nükleer yakıtla çalışan roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı
Rusya: Nükleer yakıtla çalışan roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Rusya Meteoroloji Dairesi Rosgidromet, Beyaz Deniz kıyısındaki Severodvinsk kentinde geçen Perşembe bir askeri tesiste nükleer roket denemesi sırasında meydana gelen ve en az 5 kişinin ölümüne yol açan patlamada radyasyon seviyesinin normalin 16 katına çıktığını açıkladı.

Patlamanın bölge halkı arasında paniğe yol açtığı ve insanların radyasyonun etkisini sınırlayan iyot tableti almak için eczanelere akın ettiği bildiriliyor.

Arkhangelsk kentinde de iyot tableti stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.

Rusya Atom Kurumu, Nyonoksa köyü yakınlarındaki patlamada 5 uzmanın yanı sıra 3 kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Rosgidromet, patlamadan sonra 180 bin nüfuslu kentte radyasyon ölçümleri yaptı. 6 istasyondan alınan ölçümlerde normalin 4 ila 16 katı arasında radyasyon tespit edildi.

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