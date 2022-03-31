Rusya, ödemeler ruble ile yapılmazsa gaz anlaşmalarını feshedecek

Rus lider Vladimir Putin, cuma gününden itibaren gaz anlaşması taraflarının ödemelerini ruble ile yapmasını şart koşan kararnameyi imzaladı.

Rus lider Vladimir Putin, cuma gününden itibaren gaz anlaşması taraflarının ödemelerini ruble ile yapmasını şart koşan kararnameyi imzaladı.

Putin, bu koşula uymayanların anlaşmalarının durdurulacağını aktardı.

Buna göre 1 Nisan itibarıyla gaz satın alanların Rusya’da özel bir bank hesabı açması gerekecek, böylece döviz cinsinden para transferi yapılacak ve banka bu hesapları ruble satın almak için kullanacak.

Putin, ödemelerin bu şekilde yapılmaması takdirinde borçluların temerrüde düşeceğini ve bu durumun sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerekeceğini söyledi.

Putin, “Kimse bize bir şeyleri bedavaya satmıyor, biz de hayır işi yapmıyoruz. Bu sebeple halihazırda devam eden anlaşmalar duracak” dedi.