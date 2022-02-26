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Rusya ordusu sözcüsü Igor Konaşenko Rusya’nın bugüne kadarki operasyonlarda hiçbir askerinin ölmediğini öne sürdü

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Rusya ordusu sözcüsü Igor Konaşenko Rusya’nın bugüne kadarki operasyonlarda hiçbir askerinin ölmediğini öne sürdü
Rusya ordusu sözcüsü Igor Konaşenko Rusya’nın bugüne kadarki operasyonlarda hiçbir askerinin ölmediğini öne sürdü

Ukrayna, SU-27 tipi bir savaş uçağıyla Rusya’ya ait IL-76 MD askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Olayın 00:30’da gerçekleştiği açıklandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhni, sekiz yıl önce Ukrayna’ya ait bir askeri uçağın düşürülmesi ve 40 paraşütçü askerin öldürülmesini hatırlatarak “Lukansk’ta 2014’te yaşananların intikamını aldık” dedi.

Rusya ordusu sözcüsü Igor Konaşenko ise Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada Rusya’nın bugüne kadarki operasyonlarda hiçbir askerinin ölmediğini öne sürdü.

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