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Rusya ordusunun gizli fırınları: Savaşın can yakan boyutunu gizlemek için…

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Dün sabah saatlerinde Rusya’nın Devlet Başkanı Putin’in emriyle Ukrayna’ya girmesinin ardından bugün çatışmalar şiddetlenirken, Rus ordusuyla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
Rusya ordusunun gizli fırınları: Savaşın can yakan boyutunu gizlemek için…

Dün sabah saatlerinde Rusya’nın Devlet Başkanı Putin’in emriyle Ukrayna’ya girmesinin ardından bugün çatışmalar şiddetlenirken, Rus ordusuyla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Rus ordusunun, ölü askerlerin ve sivillerin cesetlerini parçalamak ve savaşın gerçek boyutunu gizlemek için tasarlanmış bir dizi mobil krematoryumlara sahip olduğu iddia edildi.

Bu mobil krematoryumların yıllardır tanklar ve savaş jetleriyle birlikte konuşlandırıldığı belirtilirken, 2013 yılında ilk kez görüntülenen araçlar yeniden gündem oldu.

Bugün yeniden ortaya çıkan görüntülerde, dışarıdan normal kamyon olarak görülen ancak içerisinde gizli fırınlar olan araçlar yeniden gündem oldu.

Batılı savunma uzmanları, bu fırınların, savaşın gerçek ölü sayısını gizlemek amacıyla askerlerin cesetlerini yakmak için kullanılabileceğini öne sürdü.

Russia's 'Mobile Crematoriums' Reportedly Deployed In Ukraine To Hide Losses

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demeçte, “Bir asker olsaydım ve generallerimin savaş alanında beni yakabileceklerini bildiğim gizli fırınlarla beni takip etti ettiklerini bilseydim, gerçekten çok ama çok endişelenirdim.” dedi.

‘PUTİN ASKERLERİ KANDIRDI’

Bu arada, Rusya’nın Asker Anneleri Komitesi, Putin’in şu anda Ukrayna’da savaşan genç askerlerinin çoğunun kandırılarak askere alındığını ve kanlı bir çatışmaya gönderilmeden önce tatbikat için sınıra gittiklerini söylediklerini iddia etti.

1989 yılında kurulan komitenin, orduya katılan genç erkeklerin birçoğunun bunu yapmak için kandırıldığını ve geri çekilmeye çalıştıklarında dövüldüğünü söyleyen bir bildiri yayınladı.

Grubun başkan yardımcısı Andrei Kurochkin, yaptığı açıklamada, Rusya’nın her yerinden korkmuş annelerden bir sürü telefon aldık. Ağlıyorlar ve çocuklarının hayatta mı sağlıklı mı olduğunu bilmiyorlar’ dedi.

Anneler, oğullarına tatbikat için sınıra gideceklerinin söylendiğini, ardından sözleşmelerinin çatışma için orada olduklarını gösterecek şekilde değiştirildiğini öne sürdü.

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