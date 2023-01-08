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Rusya: Roketli saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

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Rusya: Roketli saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya: Roketli saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Bakanlık açıklamasında, Ukrayna birliklerine ait geçici barınma yerlerinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.


Saldırının, Ukrayna’nın Makiivka’ya geçen hafta düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

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