Rusya: Roketli saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Bakanlık açıklamasında, Ukrayna birliklerine ait geçici barınma yerlerinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırının, Ukrayna’nın Makiivka’ya geçen hafta düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında, Ukrayna birliklerine ait geçici barınma yerlerinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırının, Ukrayna’nın Makiivka’ya geçen hafta düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.
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