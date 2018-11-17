Rusya: Rukban kampında fuhuş ve cinsel istismar vakaları görülüyor

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Cenevre’deki ateşkes ve insani yardım grupları temsilcisi Yuri Tarasov, Suriye’de ABD’nin kontrolündeki Rukban sığınmacı kampının yönetiminin sığınmacıların güvenliğini sağlayamadığını, kampta fuhuş, hırsızlık, insan kaçakçılığı ve çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının görüldüğünü söyledi.

Rusya ile Suriye arasında göçmenlerin geri dönmesine yönelik yapılan bir toplantıda konuşan Tarasov, Rukban kampının yöneticilerinin sığınmacıların güvenliğini sağlayamadığını ifade etti.

Tarasov "Kampta hırsızlık, fuhuş ve büyük yaş farklarının bulunduğu evlilikler yapılıyor. Küçük yaşta çocuklara cinsel istismar, cinsiyet eşitsizlikleri durumları görülüyor. İnsan kaçakçılığı vakaları da mevcut. Nikahlar resmiyete dökülmüyor, doğum ve ölüm akitleri yapılmıyor. Kampa geçici olarak yerleştirilen kişilerin birçoğunun kimlik belgeleri yok. Kampın tamamında temel eğitim düzeyinde gönüllü olarak çalışan sığınmacı öğretmenlerin bulunduğu sadece 4 okul var" ifadelerini kullandı.

‘YAŞAM ALANLARINDA LAĞIM ÇUKURLARI VAR'

Tarasov'a göre, insanlar kalabalık halde barınaklarda su ve elektrik olmadan, lağım çukurlarının bulunduğu, temizlik yapılmayan ve çöplerin toplanmadığı bir ortamda yaşıyor. İçme sorunu problemi var, tek içme suyu sevkiyat noktaları da Ürdün'de, ancak buradan getirilen suyu da temizleyip kaynatmadan içmek mümkün değil.

Diğer yandan kampta sıradan sığınmacıların yararlanamadığı çok kısıtlı imkanlarla çalışan sadece 5 ücretli tıbbi tesis, ilaçların çok yüksek fiyatlarla satıldığı 40 kadar eczane bulunuyor. Ücretsiz tıbbi yardım sadece BM'nin Ürdün'deki kliniğinde sağlanıyor, ancak ABD kontrolündeki militanlar kampa geri dönmelerine yalnızca para karşılığında izin verdiği için sığınmacıların çıkış yapması çok zor.

‘MİLİTANLAR, SIĞINMACILARA GÖNDERİLEN GIDALARA EL KOYUYOR'

Uluslar arası kuruluşlarca kampa gönderilen gıda yardımlarının sığınmacılara ulaştırılamadığını belirten Tarasov'a göre, BM konvoyu ile getirilen ve 10 bin 75 aileye tahsis edilmesi planlanan gıda yardımı kamptaki militanların eline geçti.

Tarasov, sığınmacıların parası olmadığından gıda karşılığında kölelik vakalarının yaşandığı bilgisinin de geldiğini vurguladı.

‘ABD, EL TANF'TAKİ İŞGALİNE SON VERMELİ'

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev de uluslar arası toplumu ve BM'yi kamptaki sorunların çözülmesi için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Mizintsev ABD'ye de El Tanf'ın çevresindeki 55 kilometrelik alana yönelik yasadışı işgallerine son verme çağrısı yaptı.