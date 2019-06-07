Rusya, S-400'lerin teslimine 2 ay içinde başlayacak

Interfax haber ajansına göre, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Sergei Chemezov, ülkenin iki ay içinde S-400 füze sistemlerini Türkiye'ye teslim etmeye başlayacağını söyledi.
Chemezov, Rusya’nın Türk uzmanlara S-400’ün kullanımı konusunda verdiği eğitimin de sona erdiğini belirtti.
Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması, ABD ile arasında gerginliğe neden olmuştu.
Kaynak: REUTERS
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