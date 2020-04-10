Rusya Sağlık Bakanı: Kovid-19 tanısı klinik tabloya göre konabilir

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısının laboratuvar onayı olmadan klinik tabloya göre konulabileceğini söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 tanısının laboratuvar onayı olmadan da konulabileceği bilgisini verdi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Muraşko, "Hastalığın seyrinin bazen çok hızlı geliştiğini ancak karakteristik bir klinik tabloya sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle laboratuvar onayı olmadan, klinik tabloya göre tanı konuyor. Bu normal bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.

Rusya Koronvirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'da son 24 saatte toplam vaka sayısı 1.459 kişi artarak 10.131 oldu.

Vakalar 81 bölgede görülürken 76 kişi hayatını kaybetti, 698 kişi de iyileşti.