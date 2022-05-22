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Rusya savaşın bilançosunu açıkladı! AB ve ABD’nin gönderdiği mühimmatlar vuruldu

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkelerinden gönderilen silah ve mühimmatın "Kalibre" füzeleri ile vurulduğunu söyledi. Öte yandan Rusya savaşın bilançosunu da açıkladı.
Rusya savaşın bilançosunu açıkladı! AB ve ABD’nin gönderdiği mühimmatlar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki son faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

GÖNDERİLEN MÜHİMMİTLAR İMHA EDİLDİ

Konaşenkov, “Jitomir bölgesindeki Malin tren istasyonu bölgesine uzun menzilli deniz tabanlı Kalibre füzesi fırlatılarak ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya gönderdiği çok sayıda silah ve mühimmat vurularak imha edildi” dedi. Odessa’nın da füzelerle hedef alındığını söyleyen Konaşenkov, “Odessa yakınlarında Odessa Liman Fabrikası’ndaki Rus füzeleri, yakıt depolarını imha etti” bilgisini paylaştı. Konaşenkov ayrıca Ukrayna’nın doğu kentlerindeki 8 akaryakıt deposunun da vurulduğunu aktardı.

“47 ASKERİ NOKTA VURULDU”

Rusya’ya ait hava savunma sistemleri ile Ukrayna’ya büyük hasar verildiğini söyleyen Konaşenkov, “Operasyonel taktik havacılık grubu 4 komuta merkezi, 47 askeri noktayı vurdu. Hava saldırıları sonucunda 270’ten fazla asker ve 52 zırhlı araç ve askeri teçhizat imha edildi. Ayrıca savaş uçakları Donetsk bölgesindeki Belitskoe köyü yakınlarında bir Ukrayna Su-25 uçağını vurdu. Rus hava savunma araçları, Herson bölgesindeki Novoaleksandrovka yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağını daha düşürdü” diye konuştu. Konaşenkov Luhansk, Donetsk, Herson ve Harkov’da 14 insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.

BİLANÇOYU AÇIKLADILAR

Konaşenkov, Rusya’nın saldırılarını başlattığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kayıpları açıkladı. Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 174 uçak, 125 helikopter, 966 insansız hava aracı, 315 hava savunma sistemi, 3 bin 182 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 402 çok namlulu roketatar sistemi, bin 614 obüs ve havan topunun yanı sıra 3 bin 54 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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