  • BIST 2.475,41
  • Altın 926.815
  • Dolar 14.6185
  • Euro 15.8351
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Rusya Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi iddiası

» »
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 50'nci gününde devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Rusya'dan iddialara jet yanıt geldi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen ve Rusya’da önemli bir isim olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Rus-İsrailli bir iş insanı, Şoygu’nun Ukrayna’dan gelen son haberlerin ardından kalp krizi geçirdiğini iddia etti.

Son zamanlarda Ukrayna ile ilgili yapılan açıklamalarda ve toplantılarda görünmeyen Şoygu’nun sağlık sorunlarıyla boğuştuğu öne sürüldü.

Leonid Nevzlin, 66 yaşındaki Şoygu’nun ‘doğal nedenlerle meydana gelmesi mümkün olmayan’ ‘büyük bir kalp krizi’ geçirdiğini ve şu anda yoğun bakımda tutulduğunu öne sürdü. Nevzlin, Şoygu’nun Ukrayna’daki son durum nedeniyle Putin ile arasının açıldığını ve ‘başarısızlık’lar sonucu kalp krizi geçirdiğini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan iddialar yanıt gecikmedi. Telegram hesabından paylaşım yapan Rusya Savunma Bakanlığı, “Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ağır bir kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı, İsrail’de yaşayan Yukos’un eski ortaklarından Leonid Nevzlin tarafından Telegram kanalında yazıldı” haberinin “sahte” olduğu vurgulandı ve “gerçek” haber olarak özetle şu bilgi paylaşıldı: “Dün, 13 Nisan’da, Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı’nın başkanlığında bir toplantıya katıldı. (…) Bu, Ukrayna ve Batı medyasının Şoygu’yu hastane yatırma çabasına girdiği ilk sefer değil. Kalp krizi ve istifasıyla ilgili ‘fake’ bilgileri defalarca yalanladık” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin hayranları iş başında: Facebook’ta algı operasyonu yürütüyorlar12 Nisan 2022 Salı 22:53
  • Sri Lanka borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı12 Nisan 2022 Salı 21:21
  • Hollywood yıldızı: Rusya’ya karşı savaşmayı düşünüyorum12 Nisan 2022 Salı 19:40
  • Putin: Rusya ve Belarus’un tecrit edilmesine izin vermeyeceğiz12 Nisan 2022 Salı 15:29
  • Asya borsaları karışık seyretti12 Nisan 2022 Salı 12:41
  • Pakistan'ın yeni başbakanı Şerif'ten Türkiye mesajı12 Nisan 2022 Salı 10:17
  • Filipinler'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 28'e yükseldi12 Nisan 2022 Salı 09:28
  • Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi11 Nisan 2022 Pazartesi 22:30
  • Kuzey Kore, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasında ABD'yi suçladı11 Nisan 2022 Pazartesi 22:10
  • Zelenskiy: NATO’nun diplomasisiyle artık ilgilenmiyorum11 Nisan 2022 Pazartesi 19:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti