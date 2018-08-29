Rusya Savunma Bakanından kadın asker açılımı

Şoygu'nun Yardımcısı Nikolay Pankov'un genç kadınların askere gitmek ve askeri eğitim almak istediğini, kadınların askeri okullara girmek için sınırsız bir rekabet halinde olduğunu söyledi. Şoygu ise buna karşılık üniversitelerdeki askeri eğitim merkezlerinde kadın öğrencilere eğitimi verilebilecek askeri mesleklerin listesinin oluşturulması ve bu listenin genişletilmesi gerektiğini doğruladı.

Güney Sibirya'daki Abakan'da sivil üniversite yöneticileri ve Hakasya lideri Viktor Zimin'le bir araya gelinen toplantıda konuşan Şoygu "Her yıl 'genç erkekler askeri eğitimden geçebiliyor da kadınlar neden geçemiyor?' sorusu yöneltiliyor. Kısa süredir kadınlar da bunu yapabiliyor. Kadınların askeri eğitimden geçmesi için elimizden geçeni yapacağız, fakat doğal olarak bu tüm askeri görevler için geçerli değil" dedi.

Şoygu ayrıca geçen yıl Krasnodar Askeri Havacılık Okulu'na ilk kez 15 Rus kadın öğrencinin girdiğini ve bu sürecin başarılı geçtiğini belirtti.

Rusya ordusunda halihazırda 45 bin kadın asker var.