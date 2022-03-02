Rusya Savunma Bakanlığı "498 Askerimiz Öldü" Derken Ukrayna 6 Bin Olarak Açıklamıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 498 Rus askerinin öldüğünü, bin 597 askerin yaralandığını açıkladı. Ukrayna ise bu sayıyı 6 bin olarak ilan etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken, ülkeden gelen haberler de endişe yaratmaya devam ediyor. Ukrayna tarafı sık sık öldürülen Rus askerlerin sayısını açıklarken, Rus tarafının sessizliği dikkat çekmişti. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 498 Rus askerinin öldüğü belirtildi. Ukrayna ise bu sayıyı 6 bin olarak ilan etmişti. Diğer yandan Rusya'dan yaralı sayılarına ilişkin de bilgilendirme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre 1597 Rus askeri yaralandı.

BİRÇOK ŞEHİRDE PATLAMA YAŞANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgalinde bugün 7. güne girildi. Ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehirde patlamalar gerçekleşiyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülke Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürürken bir yandan da peş peşe Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklanmaya devam ediyor.

24 SAATTE 21 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği füze saldırılarında son 24 saatte 21 sivil yaşamını yitirdi, 112 sivil yaralandı.

İşte savaşın 7 gününde yaşananlar;

Ukraynalı yetkililer, 7 günlük savaşın acı bilançosunu açıkladı. Buna göre Rus ordusunun saldırılarında 2 bin sivil yaşamını yitirdi.

GÖZLER İKİNCİ GÖRÜŞMEDE

Rus ajansları bu sabah ilk olarak toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Sonrasında Kremlin'den "Heyetimiz Ukraynalı müzakerecileri bekliyor" çağrısı geldi. Ukrayna'nın da bu davete olumlu yanıt vermesi üzerine, iki ülkenin heyetleri bu akşam ikinci kez müzakere masasına oturacak.

RUS ORDUSU, KİEV'E İLERLİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın saldırısının 7. gününe ilişkin resmi sayfasından açıklama yaptı. Açıklamada, Rus güçlerinin kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

BOMBALAMALAR DEVAM EDİYOR

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı." dedi. Ukrayna ordusu, Rus hava birliklerinin Harkov'a indiğini duyurdu.

POLİS MERKEZİNE FÜZELİ SALDIRI

Saldırılarının yoğunlaştığı Harkov'da bulunan bölgesel polis ofisi binası, bu sabah saatlerinde füzelerle vuruldu. Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.

HARKOV'A BİR SALDIRI DAHA! BELEDİYE MECLİSİ BİNASINI VURDULAR

Rusya, kamu binalarını hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Harkov Vali yardımcısının yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Harkov belediye meclisi binasına bir füze isabet etti.

ZELENSKİ: 6 BİN RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı son açıklamada, "Rusya'nın ülkemizi işgalinde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü. Kremlin Ukrayna'yı bomba ve hava saldırıları ile kontrol altına alamayacak. Kiev hakkında, bizim tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ama tarihimizi, ülkemizi, hepimizi silmeyi hedefliyorlar" dedi.

KİEV'DEKİ TV KULESİ VURULDU

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi. Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Kiev'deki TV kulesi etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

RUSYA: HERSON ŞEHRİ KONTROL ALTINA ALINDI

Konaşenkov, Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını kaydederek, "Herson şehri kontrol altına alınmıştır. Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir." dedi.

ZELESNSKİ'Yİ ÖLDÜRME ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği "V" taburunun yok edildiğini duyurdu. Aleksey Danilov, "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.

PUTİN'DEN DÖVİZ KARARNAMESİ

Moskova yönetimine yönelik yaptırım kararlarının art arda gelmesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise finansal istikrara yönelik önlemleri kapsayan kararnameyi imzaladı. Putin, kararname ile Rusya'dan değeri 10 bin doların üzerinde olan dövizin çıkarılmasını yasakladı.

UKRAYNA AB'DEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYOR

Rusya'nın askeri harekat başlatması sonrasında Avrupa Birliği için resmi başvuruda bulunan Ukrayna'nın beklediği haber geldi. Avrupa Birliği Parlamentosu, Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.