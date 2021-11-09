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Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Karadeniz’deki savaş alanını araştırıyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun Karadeniz'i olası bir askeri harekat alanı olarak incelediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Karadeniz’deki savaş alanını araştırıyor

ABD ve müttefiklerinin bölgede gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun bu şekilde Karedeniz’i olası bir askeri harekat alanı olarak incelediğini belirtti.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Tatbikata ABD Donanmasının yanı sıra taktik, devriye ve stratejik hava kuvvetlerinin, ayrıca Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin katılmasının planlandığı göz önüne alındığında, Kiev'in (Ukrayna’nın) güneydoğusunda askeri bir çözüm hazırlaması durumu karşısında olası savaş alanının incelenmesi söz konusu” ifadelerine yer verildi.

Washington'un bu tür eylemlerinin amacının ‘Ukrayna topraklarının askeri ıslahı’ olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, ayrıca USS Porter destroyeri ve USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin Batum Limanı’nda (Gürcistan), John Lenthall tankerinin ise Karadeniz’in güneybatısında bulunduğu hatırlatıldı.

“Rus Silahlı Kuvvetleri, sürekli izlemede"

Rusya Karadeniz Filosunun ABD Donanmasına ait gemilerin eylemlerini kontrol ettiğini bildiren bakanlık, “Rus Silahlı Kuvvetleri, sürekli izlemede kalıyor ve durumu kontrol ediyor” vurgusunu yaptı.

ABD’nin savaş gemileri, NATO müttefikleri ile birlikte tatbikatlara katılmak üzere ekim sonunda Karadeniz’e giriş yapmıştı. USS Porter destroyeri seyir füzeleri ile donatılmış durumda. Gemilerin bölgeye ulaşmasıyla Rusya, Yeysk ve Kasimov denizaltısavar gemilerinin ve Ka-27M helikopterinin katıldığı ‘düşman denizaltısının’ yerini belirleme ve vurma çalışmalarının yapıldığı bir tatbikat düzenledi.

 

T24

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