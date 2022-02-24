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Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta Ukrayna'ya ait askeri helikopter ve 4 Bayraktar İHA düşürdük

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Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlattığı operasyon sürüyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesti.
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta Ukrayna'ya ait askeri helikopter ve 4 Bayraktar İHA düşürdük

Rusya, Ukrayna kentlerine saldırı düzenlenmediğini vurguladı. Putin büyük şirket başkanlarıyla görüşecek. NATO'nun asker yollama planı yok. Rusya Savunma Bakanlığı, 4 Bayraktar İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Kiev güçleri arasındaki gerginliğin cuma günü daha da tırmanması ve Rusya'nın bu cumhuriyetleri tanımasının ardından Donetsk ve Lugansk liderleri dün akşam Kiev'in saldırganlığını püskürtmek için Rusya'dan yardım talep etti.

Rusya lideri Vladimir Putin de bu sabah yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullanan Putin, Ukrayna askerleri ve halkına da seslendi.

ABD, AB ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler, 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla Rusya'ya yaptırım açıklamaya devam ediyor.

Peskov ayrıca, Donbass’ta yaşananlara finans piyasalarının verdiği ‘duygusal tepkinin’ bir süre sonra dengeleneceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, piyasaların verdiği bu ‘duygusal tepkinin’, yani dengesizliğin olabildiğince kısa sürmesi ve bu süreci atlatmak adına gereken tüm önlemleri aldıklarını da ekledi.

'Operasyonun iki amacı var'

Peskov, Donbass’taki Rusya operasyonunun, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından belirtildiği gibi iki amacının olduğunu söyledi, bunlardan birisinin Ukrayna’nın ‘militarizmden arındırılması’, ikincisininse ‘Nazizmden arındırılması’ olduğunu kaydetti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasının, bu ülkenin askeri potansiyelinin etkisizleştirilmesi olduğunu belirtti.

‘Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasının, bu ülkenin ordusunun yok edilmesi anlamına mı geldiği’ şeklindeki soru üzerine Peskov, “Bu, son zamanlarda yabancı ülkelerin eylemleri (Ukrayna’ya yapılan silah yardımları) sayesinde de oldukça büyüyen askeri potansiyelinin etkisizleştirilmesi anlamına geliyor” dedi.

Ukrayna’nın geleceğine ilişkin bir soru üzerine ise Kremlin Sözcüsü, “(Donbass’taki operasyon dışında) geriye kalan her şey Ukrayna halkının seçimine kalmış” dedi ve Rusya’nın sürdürdüğü operasyonun amacının Donetsk ve Lugansk’ı korumak olduğunu belirtti.

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