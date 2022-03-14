Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'e füze saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bu sabah bir füze saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bu sabah bir füze saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Reuters haber ajansına göre Kremlin, füzenin Ukrayna birlikleri tarafından atıldığını ve saldırının sivillere yönelik bir trajedi olduğunu ifade etti.

Bölgede bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, füzenin düştüğü alanda bir çocuk bulunduğunu söyledi, Ukrayna'nın savaş suçu işlediğini ekledi.

Ukrayna yetkilileri ise bu iddiaları reddetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılar kontrolünde tutulan bölgelerden bir tanesi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk'in bağımsız ülke olarak tanınmasını talep ediyor.