  • BIST 2.089,73
  • Altın 931.564
  • Dolar 14.7688
  • Euro 16.1724
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'e füze saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

» »
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bu sabah bir füze saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin yaralandığını öne sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'e füze saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bu sabah bir füze saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Reuters haber ajansına göre Kremlin, füzenin Ukrayna birlikleri tarafından atıldığını ve saldırının sivillere yönelik bir trajedi olduğunu ifade etti.

Bölgede bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, füzenin düştüğü alanda bir çocuk bulunduğunu söyledi, Ukrayna'nın savaş suçu işlediğini ekledi.

Ukrayna yetkilileri ise bu iddiaları reddetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılar kontrolünde tutulan bölgelerden bir tanesi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk'in bağımsız ülke olarak tanınmasını talep ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur başladı14 Mart 2022 Pazartesi 12:30
  • Ukrayna: Mariupol’de 2500 sivil öldü14 Mart 2022 Pazartesi 11:41
  • Hayvan hakları savunucuları sokağa çıktı14 Mart 2022 Pazartesi 11:01
  • Zelenskiy: Altı gün içinde 130 binden fazla kişi, insani koridorlardan tahliye edildi14 Mart 2022 Pazartesi 10:49
  • Almanya'dan kritik F-35 kararı14 Mart 2022 Pazartesi 10:34
  • Ukrayna'daki savaşın 19. günü14 Mart 2022 Pazartesi 10:15
  • Ukrayna: Rusya müzakereler sırasında tekliflerimizi dikkatle dinliyor13 Mart 2022 Pazar 19:00
  • Ukraynalı Mültecilere Barınma Sağlayan İngilizlere Aylık 6 bin 700 TL13 Mart 2022 Pazar 18:30
  • Zelenskiy, 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı13 Mart 2022 Pazar 18:30
  • NATO’dan Kimyasal Silah Uyarısı: Rusya’nın Planı Olabilir13 Mart 2022 Pazar 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti