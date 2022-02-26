Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, sivillere kontrolsüz bir şekilde otomatik tüfekler, bomba atarlar ve mühimmat dağıtıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin vatandaşlara kontrolsüz bir şekilde otomatik tüfekler, bombaatarlar ve mühimmat dağıtması ve sivillerin milliyetçi gruplar tarafından çatışmalara dahil edilmesinin kaçınılmaz olarak kazalara ve can kayıplarına yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna halkını bilinçli olmaya, Kiev rejiminin bu provokasyonlarına uymamaya, kendilerini ve yakınlarını gereksiz acılara maruz bırakmamaya çağırıyoruz” denildi.