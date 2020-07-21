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Rusya Savunma Bakanlığı: Koronavirüs aşısı hazır

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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, koronavirüse karşı geliştirilen aşının hazır olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Koronavirüs aşısı hazır

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, koronavirüse karşı geliştirilen aşının hazır olduğunu söyledi.
Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Tsalikov, Koronavirüs aşısının hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova’daki Burdenko Askeri Hastanesi’nde Koronavirüs aşısına yönelik yürüttüğü klinik testlerin tamamlandığı dün bildirilmişti. Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.

Seçenov Üniversitesi Klinik İlaç İncelemeleri Merkezi Müdürü Yelena Smolyarçuk da tüm gönüllülerde bağışıklık gözlendiğini ifade etmişti. Smolyarçuk, bağışıklık sisteminin reaksiyonunun başladığı üç hafta sonra korumanın maksimum seviyesine gelindiğini belirtmişti.

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