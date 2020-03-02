Rusya Savunma Bakanlığı: Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz

Rusya Savunma Bakanlığı, Şam yönetiminin İdlib’deki hava sahasını kapatmasının ardından Türkiye'ye ait uçakların bu bölgedeki güvenliğiyle ilgili uyarıda bulundu.
Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, “Suriye hükümeti, İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasındaki durumun aniden kötüleşmesi bağlamında, bu hava sahasının kapatıldığını duyurmak zorunda kaldı” dedi. Juravlyov, “Bu koşullarda, Rusya’nın Suriye’deki ordu grubu komutanlığı, Türk savaş uçaklarının Suriye semalarındaki uçuşlarının güvenliğini garanti edemez” diye ekledi.
Suriye ordusu, İdlib üzerindeki hava sahasının kapatıldığını, bölgede görülecek tüm hedeflerin düşman olarak algılanıp hava savunma sistemleri tarafından vurulacağını duyurmuştu.
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