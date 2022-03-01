  • BIST 1.973,29
  • Altın 862.085
  • Dolar 13.9328
  • Euro 15.5441
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’ya Gözdağı

» »
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri ile Rus ordusunun Donetsk sınırında bir araya gelerek güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’ya Gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının 6’ncı gününde çok sert bir açıklama yaptı…

Rus haber ajansı RIA’nın servis ettiği haberde, Rus ordusu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin sınıra yakın bir noktada güçlerini birleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada Ukrayna askerinin Azak Denizi’ne erişiminin engellendiği de kaydedildi.

Öte yandan Rusya merkezli haber ajansı TASS’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği bir diğer haberde ise Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun sözleri yer aldı. Şoygu, Rusya’nın Ukrayna güvenlik güçlerinin Kiev’deki noktalarının vurulacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy, Ukrayna’nın AB’ye Katılım Başvurusunu İmzaladı28 Şubat 2022 Pazartesi 21:56
  • Yasak Bitti, Halk Marketlere Akın Etti28 Şubat 2022 Pazartesi 21:30
  • Bir Anda, Binalarda Ve Yollarda Görülmeye Başlandı: Kiev’deki Gizemli Semboller28 Şubat 2022 Pazartesi 21:15
  • Türk Öğrenci Market Ararken Rus Uçakları Kenti Bombaladı28 Şubat 2022 Pazartesi 21:09
  • Ukrayna krizinde gözler Montrö Sözleşmesi'nde28 Şubat 2022 Pazartesi 20:55
  • Putin Şartlarını Açıkladı28 Şubat 2022 Pazartesi 20:49
  • Ukrayna ve Rusya Heyetleri İkinci Tur Müzakerelerin Yapılmasında Anlaştı28 Şubat 2022 Pazartesi 20:26
  • Japonya, Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasında ABD ve Avrupa ile berabe28 Şubat 2022 Pazartesi 10:17
  • "Barış sağlamak için gelecek 24 saat çok önemli"28 Şubat 2022 Pazartesi 10:16
  • Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20’ye çıkardı28 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti