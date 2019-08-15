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Rusya: Soçi mutabakatı militanları koruma bahanesi olarak kullanılmamalı

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İdlib'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Soçi Mutabakatı, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen grupların militanlarını korumak ve kollamak için bir bahane olarak kullanılma
Rusya: Soçi mutabakatı militanları koruma bahanesi olarak kullanılmamalı

İdlib'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Soçi Mutabakatı, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen grupların militanlarını korumak ve kollamak için bir bahane olarak kullanılmamalı’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Soçi Mutabakatı'na bağlılığını koruduğunu kaydeden Zaharova, "Bu mutabakat, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen grupların militanlarını korumak ve kollamak için bir bahane olarak kullanılmamalı. Türk partnerlerimizin bu mutabakat kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceği düşünüyoruz" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre şu anda en zor durumun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde gözlendiğini anlatan Zaharova şunları kaydetti:

"Heyet Tahrir’uş Şam militanları Rus askeri tesislerine ve Suriye ordusu mevzilerine saldırılara son vermiyor. Rusya ve Suriye'nin 2 Ağustos'tan bu yana ateşkesi sağlama çabaları militanlar tarafından görmezden gelindi, 200'den fazla ihlal tespit edildi ve bunlar sonucunda siviller hayatını kaybetti. Bunlara yanıt olarak Suriye ordusu, Rus hava grubunun desteğiyle gerilimi azaltma bölgesindeki sivillerin güvenliğini sağlamaya dönük tüm önlemleri alarak terör faaliyetlerini bastırmaya yönelik nokta operasyonlar düzenliyor.” 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı.

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