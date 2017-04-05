Rusya soruşturma komitesi St.Petersburg saldırganının kimliğini açıkladı

Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Metrodaki saldırıyı düzenleyen kişi,1995 doğumlu Akbarcan Celilov." ifadelerini kullandı.
Petrenko, Diriliş Meydanı istasyonunda etkisiz hale getirilen bombanın da Celilov tarafından bırakıldığını söyledi.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, saldırganın Kırgız uyruklu Rus vatandaşı Celilov olduğunu duyurmuştu.
SALDIRGANIN YAKINLARI GÖZALTINA ALINDI
Bu arada Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Celilov'un Kırgızistan’ın güneyindeki Oş kentinde yaşayan 6 akrabasının gözaltına alındığını belirtti.
Celilov'un 6 yıl önce Rusya’ya yerleştiği ifade edildi.
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