  • BIST 1.434
  • Altın 484,423
  • Dolar 8,2717
  • Euro 9,9872
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Rusya, Sputnik Light aşısını onayladı

» »
Rusya, tek dozluk Sputnik Light COVID aşısının kullanımına izin verdi. Reuters'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, aşının yüzde 79.4 etkili olduğu belirtildi
Rusya, Sputnik Light aşısını onayladı

Rusya, tek dozluk Sputnik Light COVID aşısının kullanımına izin verdi. Reuters'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, tek dozluk Sputnik Light aşısının yüzde 79.4 etkili olduğu belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, 7 bin kişiyi kapsayan faz 3 klinik çalışması Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana ve diğer ülkelerde yapıldı. Ara sonuçların mayıs sonu açıklanması bekleniyor.

RDIF'ten yapılan açıklamada, Sputnik Light COVID aşısının yüksek enfeksiyon oranlarına sahip ülkelerde aşı tedarikinin daha da ilerlemesine yardımcı olabilecek bir hareket olduğu belirtildi.

 

Rus bilim insanları, geçen ay Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 97.6 olduğunu söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ uzmanları: Çin aşısı Sinovac etkili ancak yan etkilere dair bazı veriler eksik06 Mayıs 2021 Perşembe 23:01
  • Covid-19'u atlatanlarda yeni bulgular tespit edildi06 Mayıs 2021 Perşembe 20:52
  • ABD Covid-19 aşılarının patent hakkının kaldırılmasını destekleme kararı aldı06 Mayıs 2021 Perşembe 20:44
  • Dünya Genelinde 1,21 Milyardan Fazla Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı06 Mayıs 2021 Perşembe 16:12
  • Covid aşısı: BioNTech dahil bazı ilaç şirketleri, aşı patentlerinden feragat edilmesine neden karşı çıkıyor?06 Mayıs 2021 Perşembe 15:13
  • İtalya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasından yana06 Mayıs 2021 Perşembe 14:25
  • 'Saatlerce ağlayan çocuğumu ağrıdan ve halsizlikten dolayı besleyemedim'06 Mayıs 2021 Perşembe 14:17
  • DSÖ'den ABD'nin Kovid-19 Aşılarında Fikri Mülkiyet Hakkının Kaldırılmasına Verdiği Desteğe Övgü06 Mayıs 2021 Perşembe 13:29
  • Hareketsiz bir yaşamdan kaçının06 Mayıs 2021 Perşembe 12:49
  • AB Komisyonu Başkanı Leyen: Temmuz ayında yetişkinlerin yüzde 70'i için yeterli doz olacak06 Mayıs 2021 Perşembe 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti