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Rusya, Sputnik V aşısının yeni etkinlik oranını açıkladı

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Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.
Rusya, Sputnik V aşısının yeni etkinlik oranını açıkladı

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği “Sputnik V” koronavirüs aşısına dair 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi.

Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.

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