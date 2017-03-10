Rusya: Suriye ordusu, 4 yıl sonra ilk kez Fırat'ın kıyısına ulaştı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Suriye ordusunun 4 yıl sonra ilk kez Fırat Nehri'nin kıyısına ulaşmayı başarıp 15 kilometrelik bir alanı kontrolü elinde tuttuğunu, ayrıca Palmira'nın da doğusuna ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye ordusunun 4 yıl sonra ilk kez Fırat Nehri'nin kıyısına ulaşmayı başardığını açıkladı.

Rus hava grubunun Suriye ordusuna Halep'teki operasyon sırasında destek verdiğini ve operasyonun Fırat Nehri'nin batı kıyısında düzenlendiğini belirten Rudskoy, "Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle, IŞİD'e karşı mücadelesini sürdürüyor. Halep'in doğusunda önemli bir başarı elde edildi. Suriyeli birlikler, 4 yıl aradan sonra ilk kez El Hafsa'nın doğusunda Fırat'ın kıyısına ulaştı" dedi.

​'KIYI ŞERİDİNİN 15 KİLOMETRESİ SURİYELİ BİRLİKLERİN KONTROLÜNDE'

Suriye ordusunun kıyı şeridinin 15 kilometrelik kesiminde kontrolü elinde tuttuğunu aktaran Rudskoy, "Su arıtma ve dağıtım istasyonu ele geçirildi. Islah çalışmalarının tamamlanmasının ardından Halep ve çevresine içme suyu tedarik edilecek. Şu anda Suriyeli birlikler, Fırat'ın batı kıyısında teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor" dedi.

​'SURİYE ORDUSU, PALMİRA'NIN DOĞUSUNA İLERLİYOR'

Bu arada Rudskoy, Suriye ordusunun Palmira'ın doğusuna ilerlemeye ve güvenli bölgeyi kentin kuzey ve güneyine doğru genişletmeye devam ettiğini kaydetti.

Rus orgeneral, "Palmira'da kontrolünü sağladıktan sonra, Suriye ordusu kentin doğusuna yönelik operasyona, hakim tepeleri ele geçirmeye ve güvenlik bölgesini kuzey ve güneye doğru genişletmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.