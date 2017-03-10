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Rusya: Suriye ordusu, 4 yıl sonra ilk kez Fırat'ın kıyısına ulaştı

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Rusya: Suriye ordusu, 4 yıl sonra ilk kez Fırat'ın kıyısına ulaştı
Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Suriye ordusunun 4 yıl sonra ilk kez Fırat Nehri'nin kıyısına ulaşmayı başarıp 15 kilometrelik bir alanı kontrolü elinde tuttuğunu, ayrıca Palmira'nın da doğusuna ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye ordusunun 4 yıl sonra ilk kez Fırat Nehri'nin kıyısına ulaşmayı başardığını açıkladı.

Rus hava grubunun Suriye ordusuna Halep'teki operasyon sırasında destek verdiğini ve operasyonun Fırat Nehri'nin batı kıyısında düzenlendiğini belirten Rudskoy, "Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle, IŞİD'e karşı mücadelesini sürdürüyor. Halep'in doğusunda önemli bir başarı elde edildi. Suriyeli birlikler, 4 yıl aradan sonra ilk kez El Hafsa'nın doğusunda Fırat'ın kıyısına ulaştı" dedi.

'KIYI ŞERİDİNİN 15 KİLOMETRESİ SURİYELİ BİRLİKLERİN KONTROLÜNDE'

Suriye ordusunun kıyı şeridinin 15 kilometrelik kesiminde kontrolü elinde tuttuğunu aktaran Rudskoy, "Su arıtma ve dağıtım istasyonu ele geçirildi. Islah çalışmalarının tamamlanmasının ardından Halep ve çevresine içme suyu tedarik edilecek. Şu anda Suriyeli birlikler, Fırat'ın batı kıyısında teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor" dedi.

'SURİYE ORDUSU, PALMİRA'NIN DOĞUSUNA İLERLİYOR'

Bu arada Rudskoy, Suriye ordusunun Palmira'ın doğusuna ilerlemeye ve güvenli bölgeyi kentin kuzey ve güneyine doğru genişletmeye devam ettiğini kaydetti.

Rus orgeneral, "Palmira'da kontrolünü sağladıktan sonra, Suriye ordusu kentin doğusuna yönelik operasyona, hakim tepeleri ele geçirmeye ve güvenlik bölgesini kuzey ve güneye doğru genişletmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

 

'SON BİR HAFTADA 92 YERLEŞİM BİRİMİ ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ'

Öte yandan, Halep'in doğusundaki durumla ilgili bilgi veren Rudskoy, son 1 hafta içinde 479 kilometrekarelik alanda konuşlu 92 yerleşim biriminin özgürleştirildiğini vurguladı.

'BU BAŞARILAR, RUS UÇAKLARININ FAALİYETLERİ SAYESİNDE ELDE EDİLDİ'

Rudskoy, "Bu başarılar, bir hafta içinde Halep'in doğusundaki IŞİD hedeflerine 452 atım gerçekleştiren Rus uçaklarının faaliyetleri sayesinde elde edildi. 600'den fazla militan öldürüldü, 16 piyade muharebe aracı ile ağır silahlarla donatılmış 41 kamyonet imha edildi" diye konuştu.

'47 YERLEŞİM BİRİMİYLE ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI'

Rudskoy, basın toplantısında 30 Aralık 2016'da başlayan ateşkes rejimine de değindi.

Rus orgeneral şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta içinde 47 yerleşim birimiyle ateşkes anlaşması imzalandı. Ateşkese katılan yerleşim birimlerinin sayısı 1.338'e yükseldi. Anlaşmayı imzalayan ılımlı muhalif grupların sayısı ise 199'a çıktı."

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