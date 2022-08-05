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Rusya: Suriye’de ABD’nin eğittiği grubu imha ettik

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Bugün Soçi'de TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesine saatler kala Suriye'de dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Rusya: Suriye’de ABD’nin eğittiği grubu imha ettik

Bugün Rusya’nın sahil kenti Soçi’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde Moskova’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamayı ise Rusya Savunma Bakanlığı yaptı… Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmenin önemli konu başlıkları arasında Suriye’nin de olması beklenirken, Moskova’dan gelen açıklama büyük yankı uyandırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin Suriye‘de ABD tarafından eğitilmiş bir grubun 4 Ağustos’ta “yok ettiğini” açıkladı. Açıklamada, hangi grubun vurulduğu açıklanmazken, ABD bölgede omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni açıkça destekliyor. Suriye Demokratik Güçleri, bünyesinde barındırdığı terör örgütü üyeleri ve uzantıları sebebiyle Ankara-Washington hattında gerilim yaratıyordu.

Haberi “acil” koduyla servis eden İngiltere merkezli haber ajansı Reuters iddiayı doğrulayamadı.

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