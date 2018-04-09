Rusya: Suriye'deki askeri havaalanına İsrail uçakları saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirenin İsrail uçakları olduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin merkezinde yer alan T-4 ismiyle de anılan Tayfur askeri havaalanına İsrail uçaklarının Lübnan'ın hava sahasından saldırdığı belirtildi.
Açıklamaya göre, Suriye'nin hava savunma sistemleri İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden beşini vurdu, askeri havalananına sadece 3 füze isabet etti.
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