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Rusya: Suriye’deki ortak devriye sırasında Rus ve Türk askerleri yaralandı

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Rusya: Suriye’deki ortak devriye sırasında Rus ve Türk askerleri yaralandı
Rusya: Suriye’deki ortak devriye sırasında Rus ve Türk askerleri yaralandı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, teröristler Türkiye ile İdlib’de gerçekleştirilen ortak devriye sırasında, konvoyun ilerlediği yol üzerinde el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Olayda üç Rus askeri hafif yaralandı, devriyede görevli Türk askerleri arasında da yaralılar var.

Rusya’nın Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye’de İdlib’deki M4 karayolu üzerinde gerçekleştirilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında, konvoyun ilerlediği güzergâh üzerinde teröristler tarafından el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak ettirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Üç Rus askeri hafif yaralandı. Türk zırhlı aracının mürettebatı arasında da yaralılar var. Tüm yaralılar söz konusu bölgeden hızla tahliye edildi. Rus askerleri Hmeymim Askeri Üssü’ne sevk edildi ve burada gerekli tıbbi yardım sağlandı. Hayati tehlikeleri yok” ifadeleri kullanıldı.

​Açıklamaya göre, devriye görevine ara verildi, bölgedeki teçhizatın tahliyesi gerçekleştiriliyor. Patlama neticesinde Rus askeri polislerinin zırhlı personel taşıyıcı aracı ve Türkiye’ye ait bir zırhlı araç zarar gördü. Rus birlikleri, Türk askerleri ve Suriyeli güvenlik güçleri ile birlikte İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan militanların saldırının arkasında olup olmadığını araştırıyor.

Saldırının sabah saat 8:50’de, 20. ortak devriye görevi sırasında gerçekleştirildiği bilgisi de verilen bilgiler arasında.

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