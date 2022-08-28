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Rusya, Suriye’den S-300’leri çekti: Boğazlardan geçtiği iddia edildi

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Rusya'nın bir süre önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a hediye ettiği S-300 hava savunma sisteminin Suriye'den çekildiği ve Karadeniz'e gönderildiği öne sürüldü.
Rusya, Suriye’den S-300’leri çekti: Boğazlardan geçtiği iddia edildi

Yıllardır kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de dikkat çekici bir gelişme yaşandı… Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a hediye ettiği ve 2018’de gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin yeri değiştirildi.

Paylaşılan uydu görüntülerinde Suriye’nin Masyaf bölgesinde konuşlandırılan S-300 hava savunma sisteminin yerinden kaldırıldığı öğrenildi. Rusya’nın S-300 hava savunma sisteminin Lazkiye ya da Tartus’ta olmadığına dikkat çekilirken bu silah sisteminin Ukrayna’yla savaş kapsamında taşındığı belirtildi.

The Drive isimli medya kuruluşunun haberinde S-300’ler Sparta II isimli gemiye yüklenerek taşındı. ABD’nin yaptırım uyguladığı geminin Boğazlardan geçerek Karadeniz’e gittiği de kaydedildi.

GECE VAKTİ BOĞAZDAN GEÇTİLER

Navalnews.com isimli medya kuruluşu, Montrö Sözleşmesi kapsamında Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde Boğazların kapatıldığını da hatırlattı. The Drive’da yer alan haberde, “Sparta II’nin Rus askeri mühimmatını nasıl geçirdiği henüz bilinmezken Rusya-Ukrayna-Türkiye-NATO arasında diplomatik karışıklığa sebep olabilir. Gece vakti geminin geçmesinin sebebi Rus silahlarının rahatça taşınması olabilir” iddiası da ortaya atıldı.

Masyaf’a konuşlandırılan S-300 hava savunma sisteminin Rusya’ya geri götürülmesi İsrail istihbaratı ve kamuoyunun da gündeminde. İsrail istihbaratının S-300 hamlesini yakından takip ettiği ve bu sayede bölgeye saldırıları da artırabileceği belirtildi.

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