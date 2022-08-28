Rusya, Suriye’den S-300’leri çekti: Boğazlardan geçtiği iddia edildi

Rusya'nın bir süre önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a hediye ettiği S-300 hava savunma sisteminin Suriye'den çekildiği ve Karadeniz'e gönderildiği öne sürüldü.

Yıllardır kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de dikkat çekici bir gelişme yaşandı… Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a hediye ettiği ve 2018’de gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin yeri değiştirildi.

Paylaşılan uydu görüntülerinde Suriye’nin Masyaf bölgesinde konuşlandırılan S-300 hava savunma sisteminin yerinden kaldırıldığı öğrenildi. Rusya’nın S-300 hava savunma sisteminin Lazkiye ya da Tartus’ta olmadığına dikkat çekilirken bu silah sisteminin Ukrayna’yla savaş kapsamında taşındığı belirtildi.

The Drive isimli medya kuruluşunun haberinde S-300’ler Sparta II isimli gemiye yüklenerek taşındı. ABD’nin yaptırım uyguladığı geminin Boğazlardan geçerek Karadeniz’e gittiği de kaydedildi.

GECE VAKTİ BOĞAZDAN GEÇTİLER

Navalnews.com isimli medya kuruluşu, Montrö Sözleşmesi kapsamında Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde Boğazların kapatıldığını da hatırlattı. The Drive’da yer alan haberde, “Sparta II’nin Rus askeri mühimmatını nasıl geçirdiği henüz bilinmezken Rusya-Ukrayna-Türkiye-NATO arasında diplomatik karışıklığa sebep olabilir. Gece vakti geminin geçmesinin sebebi Rus silahlarının rahatça taşınması olabilir” iddiası da ortaya atıldı.

Masyaf’a konuşlandırılan S-300 hava savunma sisteminin Rusya’ya geri götürülmesi İsrail istihbaratı ve kamuoyunun da gündeminde. İsrail istihbaratının S-300 hamlesini yakından takip ettiği ve bu sayede bölgeye saldırıları da artırabileceği belirtildi.