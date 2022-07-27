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Rusya: Tahıl anlaşması bozulabilir

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Türkiye’de BM gözetiminde gerçekleşen tahıl anlaşması gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili Rusya'dan gözdağı niteliğinde açıklama geldi.
Rusya: Tahıl anlaşması bozulabilir

Türkiye’nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşması gündemdeki yerini korurken, Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrei Rudenko, Rusya’nın tarımsal ürün ihracatına yönelik engeller derhal kaldırılmadığı takdirde, Karadeniz’deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatacak Türkiye öncülüğündeki tahıl koridoru anlaşmasının çökebileceğini söyledi.

Interfax’ta yer alan habere göre; Rudenko, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatının yakında yeniden başlayacağını belirtti ve tahıl koridoru anlaşmasının korunmasını umduğunu belirtti.

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