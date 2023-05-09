  • BIST 4.536,77
  • Altın 1272.897
  • Dolar 19.5128
  • Euro 21.3787
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Rusya: Tahıl koridoru görüşmesi İstanbul’da yapılacak

»
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Rusya: Tahıl koridoru görüşmesi İstanbul’da yapılacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki bir dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacağını açıkladı.

Haber, Rus RIA haber ajansında yer aldı.

Rusya, Ukrayna’nın tahılının ihracına olanak sağlayan anlaşmayı Rusya’nın kendi tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde, 18 Mayıs’tan sonraya uzatmayacağını açıklamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılay’da İmamoğlu mitingini hedef gösteren iki kişi görevden alındı08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:24
  • " Kalbiniz dayanmayacak" demişti... Oğuzhan Uğur, "Deprem Özel" videosu paylaştı!08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:16
  • Kemal Derviş hayatını kaybetti08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:05
  • Birçok ülkede oy kullanma işlemi sona erdi08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:47
  • Sanatçılardan saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu’na destek08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:08
  • Washington Post: İran yardım konvoyuyla Türkiye üzerinden Suriye’ye silah soktu08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:54
  • Kızılay'ın kan stokları yeniden normal seviyede08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:40
  • İngiliz medyasından seçim grafiği: Erdoğan’ın maliyeti diye verdiler07 Mayıs 2023 Pazar 20:49
  • İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldırı07 Mayıs 2023 Pazar 19:39
  • AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi07 Mayıs 2023 Pazar 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti