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Rusya tarafından Ukrayna'nın hava savunması yok edildi

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Rusya tarafından Ukrayna'nın hava savunması yok edildi
Rusya tarafından Ukrayna'nın hava savunması yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki havaalanları ve pistlerin patlamalarla sarsılmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir dizi hassas saldırı ile Ukrayna'nın hava savunmasını ve hava kuvvetlerini devre dışı bıraktığını söyledi.

Yetkililer Perşembe sabahı ayrıca, Ukrayna sınır muhafızlarının, Başkan Vladimir Putin'in Donbass'ta "özel bir operasyon" başlatma emrini imzalamasının ardından harekete geçen Rus birliklerine direnmediğini iddia etti. Aynı zamanda yetkililer, Kiev'in savunma şeflerinin Rusya'nın taarruz sırasında ülke üzerinde en az bir askeri uçağı kaybettiği yönündeki iddialarını yalanladılar.

Daha önceki bir açıklamada Moskova, Ukrayna'nın askeri altyapısının unsurlarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rusya, operasyonun amacının Ukrayna'yı askerden arındırmak ve "Nazilikten arındırmak" olduğunu söyleyen Başkan Vladimir Putin'in talimatıyla Perşembe sabahı Ukrayna'ya karşı saldırı başlattı.

Rus lider, Moskova'nın Pazartesi günü egemen devletler olarak tanıdığı iki ayrılıkçı bölge olan Donetsk ve Lugansk'a yönelik Ukrayna saldırılarını durdurmak için askeri harekatın gerekli olduğunu iddia etti.

Rusya'nın ülkedeki etkileri azalmadıkça Ukraynalı radikallerin saldırısına uğrayabileceğini iddia etti ve Batılı ülkeleri Kiev'i Rusya'ya karşı silahlandırmakla suçladı.

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