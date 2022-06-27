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Rusya temerrüde düştü

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Rusya, 1918 yılından beri bir ilki yaşayarak borç ödemesinde temerrüde düştü. Rusya temmerrüd ilanını kabul etmezken Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov temerrüdü komedi olarak yorumladı.
Rusya temerrüde düştü

Rusya, 104 yıl sonra ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü.

Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu. Bu ödemeler için ise temerrüt ilan edildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Böylelikle Ukrayna işgalinin ardından yabancı para ödemelerinin sınırlandırıldığı ortamda farklı çözümlerle aylardır temerrütten kaçınan Rusya sonunda temerrüde düşmüş oldu.

Rusya temerrüt ilanını kabul etmezken, ödemeyi yapacak yeteri kadar fonları bulunduğunu belirtti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov temerrüdü bir 'komedi' olarak değerlendirdi.

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