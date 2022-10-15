Rusya terör saldırısıyla sarsıldı! Ölü ve yaralılar var

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Belgorod bölgesindeki askeri eğitim sahasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşı 2 kişinin ateşli silahlarla terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de öldürüldüğü belirtildi.
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