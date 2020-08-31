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Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı

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Rusya tarafından geliştirilen aşının kullanımı kasım veya aralık ayı içerisinde başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yüksek rikli grupların toplu aşılanmaları için sürecin netleşmeye başladığını söyledi.
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı

Dünya genelinde COVİD-19 aşısını geliştiren ilk ülke olan ve bunun için resmi başvuruları yapan Rusya, aşının kullanımına bu yıl başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülke içindeki riskli gruplar için toplu aşılamanın Kasım veya Aralık ayı içerisinde başlayacağını duyurdu.

Rusların geliştirdiği aşı, insan adenovirüsünün iki serotipinden oluşuyor. Her iki serotip de yeni coronavirüsün S-antijenlerini içeriyor. Antijenler hücrelere girip bağışıklık yanıtı üretiyor. Aşı iki dozda uygulanıyor.

Ruslar, aşının iki yıla kadar koruma sağlayacağını iddia ediyor. Ancak bu konuda sağlam bilimsel kanıtlar ortaya konulmadı. Risk grupları üzerindeki etkinliği de bilinmiyor.

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