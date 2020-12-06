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Rusya toplu aşılamalara başladı

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Rusya, ülkede geliştirilen "Sputnik V" aşısını başkent Moskova’da halka uygulamaya başladı. 21 gün arayla iki doz aşıdan oluşan ilacın yüzde 95 oranında etkili olduğu öne sürülüyor.
Rusya toplu aşılamalara başladı

Rusya’nın başkenti Moskova'da koronavirüse karşı kitlesel aşı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda halk, ülkede geliştirilen "Sputnik V" aşısı ile kentte bulunan 70 hastanede cumartesi sabahından itibaren aşılanıyor.

Aşılama faaliyetini koordine eden heyet tarafından yapılan açıklamada, aşılamaya ilk olarak sağlık ve eğitim çalışanları ile sosyal hizmetlerde görev yapanlardan başlanacağı bildirildi. Moskova'da binlerce kişinin, daha önceden aşı olmak için randevu aldığı belirtiliyor.

Aşı zorunlu değil

Başkent Moskova'da uygulanmaya başlanan ve ücretsiz olan "Sputnik V" aşısını yaptırmak zorunlu değil. Ancak ilacın etkili olabilmesi için, ilk aşının yapılmasından 21 gün sonra ikinci dozun aşılanması gerektiği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kitlesel aşılamaların önümüzdeki haftadan itibaren ülke geneline yayılacağını bildirdi. Rusya'da hükümet aralık ayı içinde yaklaşık iki milyon aşı yapmayı hedefliyor ancak aşı üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu sayıya ulaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

Koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıya kitlesel uygulama için ruhsat veren ilk ülke olan Rusya'da şu ana dek on binlerce gönüllü, aşı yaptırdı. Rus makamları, aşının yüzde 95 etkili olduğunu bildiriyor, ancak bu veri henüz bağımsız araştırmalarla doğrulanmış değil.

Bu arada Cumartesi günü açıklanan güncel verilere göre Moskova'da son 24 saat içinde 7 bin 993 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu da, bugüne dek kentte kaydedilen en yüksek günlük rakama denk geliyor.

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