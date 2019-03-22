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Rusya: Trump, Golan Tepeleri açıklamasıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Golan Tepeleri’nde İsrail’in hakimiyetini tanımanın vakti geldiği yönündeki ifadeleriyle uluslararası hukuku doğrudan ihlal ettiğini söyledi.
Rusya: Trump, Golan Tepeleri açıklamasıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada İsrail'in işgali altındaki tartışmalı Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olarak tanınmasının vakti geldiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili Kommersant FM'e konuşan Zaharova "Bilindiği gibi Rusya'nın Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu yönünde prensipli bir pozisyonu var. Bu BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 tarihli 497 sayılı kararı ile doğrulanmış halde. İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yayma kararının hukuksuz olduğuna ilişkin değerlendirmemiz değişmiş değil" ifadelerini kullandı.

Zaharova "BMGK'yı hiçe sayarak Golan Tepeleri'nin statüsünün değiştirilmesi BM kararlarının doğrudan ihlali" değerlendirmesinde bulundu.

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