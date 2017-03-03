Rusya: Trump'ın bir türlü kurtulamadığı skandal

O konunun adı, Rusya.

Şubat ayında Michael Flynn'in ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden aniden ayrılması ve Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile yaptığı görüşmelerin ortaya çıkması, Trump yönetimini Rusya'nın çıkarlarıyla ilişkilendiren bir dizi tartışmalı durumun arasında yer alıyor.

Bilgisayar korsanlarının Demokrat Parti'yi hedef aldıklarına dair ilk haberler Mayıs 2016'da çıktı. Bundan sonra geçen iki ay içerisinde ABD istihbarat kurumlarının siber saldırıları Rus korsanlarla ilişkilendirdiğine yönelik bir dizi haber yayınlandı.

Temmuz ayında da Demokratik Ulusal Kongre arifesinde, Wikileaks korsanlar tarafından çalınan ve iç yazışmalardan oluşan 20 bin e-postayı yayınladı. ABD istihbarat yetkililerinin bu operasyonun arkasında Rusya bulunduğundan "büyük oranda emin" olduklarını söylemelerine karşın Trump kampanyası elde edilen bulguların gerçekliğini kabul etmeyi reddetti.

Bunun aksine, düzenlediği basın toplantısında Trump, Rus korsanlara Hillary Clinton'ın tartışma yaratan şahsi e-posta sunucusunu hedef almaları çağrısı yaparak, büyük tepki çekmişti.

Trump bu açıklamasında, "Rusya, eğer beni duyuyorsan, umarım kaybolan o 30 bin e-postayı bulursun" demişti.

İlk zayiat

E-postaların çalınması skandalıyla aşağı yukarı aynı dönemlerde, Trump'ın o dönemki kampanya müdürü Paul Manafort, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri bulunan bir iş adamının anlaşmaları da dahil olmak üzere Ukrayna ve ABD'de Rus çıkarlarını temsil etmek için milyonlarca dolar nakit para almakla suçlandı.

Manafort kampanyayı yönetirken, Cumhuriyetçi Parti de Ukrayna'daki çatışmayla ilgili programının dilini değiştirerek, Rusya karşıtı kısımları çıkardı. Bu değişikliğin, Trump kampanyasının iki temsilcisinin emri üzerine yapıldığı öne sürüldü.

Manafort hakkında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturma açıldı ve bunun üzerine kampanya müdürlüğü görevini bıraktı. Aynı Flynn gibi, 40 yılı aşkın bir süredir siyasetin içinde yer alan Manafort, da Trump'ın etrafında oluşan kaos ve tartışmaların bir kısmını yönetmesi gerekirken bunların kurbanı oldu.