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Rusya: Tüm askeri harekâtlar için Şam'ın onayı alınmalı; bu, Türkiye için de geçerli

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"Türk partnerlerimizle iletişim halindeyiz, halihazırda çözülen ve henüz çözüm bulunmayan sorular var ancak..."
Rusya: Tüm askeri harekâtlar için Şam'ın onayı alınmalı; bu, Türkiye için de geçerli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye topraklarında düzenlemeyi planladığı herhangi bir harekat öncesinde Şam hükümetinden onay alması gerektiğini söyledi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna harekat düzenleneceği yönündeki açıklaması hakkında da konuştu.

Terörle mücadele faaliyetleri için Şam'ın onayının alınması gerektiğini ifade eden Zaharova, “Burada egemen bir ülke söz konusu olduğu için bu, ilk ve mutlak şarttır. Bu, Rusya'nın hiçbir şekilde değişmeyen ilkesel duruşu olup, Türkiye tarafından düzenlenen harekatlar için de geçerlidir. Hiç kuşkusuz, Türk partnerlerimizle iletişim halindeyiz. Halihazırda çözülen ve henüz çözüm bulunmayan sorular var ancak bu, egemen bir ülke olarak Suriye'nin topraklarını kontrol etmesi gerektiği ve topraklarında yaşananlara ilişkin kararlar alma hakkına sahip olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz"dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini ve bunun bilgisinin hem ABD hem de Rusya ile paylaşıldığını daha önce defalarca söylemişti.

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