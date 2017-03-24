Rusya Türk domatesinde ambargoyu kaldırmayacak

Rus yetkililer Türkiye'den giden domates, et, tavuk gibi tarım ürünlerinde ambargoyu kaldırmayacaklarını açıkladı.

Rusya Türk domatesindeki ambargoyu kaldırmayacak.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi Basın Sözcüsü, Türk ürünlerine getirilen mevcut kısıtlamaları kaldırmayı planlamadıklarını bildirdi.

Rus basınının haberine göre, mart ayının başında Rusya hükümetinin Türkiye'den soğan, karnabahar, brokoli, tuz ve karanfil sevkıyatına izin veren kararnamesi yayınlandı.

Buna rağmen, et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, armut ve çilek hala yasak listesinde bulunuyor.