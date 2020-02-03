Rusya: Türk ordusu İdlib'teki operasyonları konusunda bizi uyarmadı

Rusya Savunma Bakanlığı "Türk Ordusu'nun İdlib'teki operasyonları konusunda kendilerini uyarmadığı için Suriye hükümeti güçlerinin ateşi altına girdiğini" söyledi.
Tass Haber Ajansı'na göre açıklamada ayrıca, "Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Suriye sınırını ihlal etmedikleri ve Suriye hükümeti güçlerine yönelik bir saldırı da olmadığını" belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört askerin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, Suriye hükümeti güçlerinin ateş altına alındığını söylemişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.