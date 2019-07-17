“Rusya, Türkiye aleyhindeki önlemlere olumsuz bakıyor”

Moskova’nın, Avrupa Birliği’nin Türkiye aleyhinde önlemler alınmasına dair kararına tepki göstererek, bu konusunda olumsuz görüş belirtmesi, bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun, “Izvestia” isimli Rus gazetesine açıklamasında, atılacak adımların bölgedeki uzun süreli çözümlenmemiş çatışmaları kötüleştireceğini savunduğunu yazan Fileleftheros, Gruşko’nun, tüm bunlara rağmen bunun, Rusya’nın Türkiye’nin faaliyetlerini desteklediği anlamına gelmediğini söylediğini iletti.

Habere göre, Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin garantör olarak faaliyet gösterebileceğini söyledi.

AKEL’İN AÇIKLAMASI

Haravgi gazetesine göre, AKEL partisi de açıklamasında, “Türkiye aleyhindeki yaptırımların, Türk saldırganlığının boyutu ve durumunun çok altında olduğunu” iddia ederek, Rum hükümetini müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanmaya çağırdı.