Rusya: Türkiye İdlib’e yasadışı olarak İHA gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin İdlib’e, ‘Suriyeli isyancıları desteklemek için yasadışı olarak insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini’ ve söz konusu isyancılara topçu desteği verdiğini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin İdlib’e, ‘Suriyeli isyancıları desteklemek için yasadışı olarak insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini’ ve söz konusu isyancılara topçu desteği verdiğini öne sürdü.

Reuters’in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Türkiye’nin Rusya ile yaptığı anlaşmaları çiğnediğini’ ifade etti.

Açıklamada, Türk İHA’sının salı günü Suriye hava sahasına ‘yasadışı olarak’ girerek, Suriye hükümetinin hava sahasını ihlal ettiği ve ‘Suriye hükümet güçlerine karşı saldırıya hazırlandığı’ belirtildi.

Rus devlet televizyonu akşam saatlerinde ‘Türk askerlerinin Rus uçaklarına roket atışı yaptığını’ öne sürmüştü.