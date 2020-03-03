  • BIST 111.207
  • Altın 321,338
  • Dolar 6,0813
  • Euro 6,7957
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Rusya: Türkiye ile çatışma riskini en aza indirmeyi umuyoruz

»
Rusya: Türkiye ile çatışma riskini en aza indirmeyi umuyoruz
Rusya: Türkiye ile çatışma riskini en aza indirmeyi umuyoruz

Kremlin, Suriye’deki aktif çatışma sahasında Rus ve Türk askerlerin birbirine yakın konumlanmış bulunmasına rağmen Rusya’nın Türkiye ile doğrudan çatışma riskini en aza indirmeyi umduğunu açıkladı.

Moskova söz konusu açıklamayı Suriye ordusunun Rusya’nın yardımıyla muhaliflerin kontrolündeki stratejik Serakib kentinin bazı kısımlarına girmesinden bir gün sonra yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, İran ve Türkiye liderleri arasında Suriye konusunda olası bir zirve hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan perşembe günü Moskova’da bir araya gelecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Valiliği 'Savaşa Hayır' demeyi yasakladı03 Mart 2020 Salı 16:19
  • Sancar: Herkesle temel ilkeler etrafında bir araya gelmeye hazırız03 Mart 2020 Salı 13:07
  • #SonDakika Bahçeli: Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum03 Mart 2020 Salı 11:22
  • Kılıçdaroğlu: Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?03 Mart 2020 Salı 11:20
  • Bugün Hilafetin kaldırılmasının yıldönümü: Geriye ne kaldı?03 Mart 2020 Salı 11:17
  • Bahçeli: İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz03 Mart 2020 Salı 11:16
  • Akşener'den Erdoğan tepkisi: O gülerken biz kavrulduk!03 Mart 2020 Salı 11:12
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına twitter'dan cevap verdi:03 Mart 2020 Salı 10:41
  • Soylu: "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469"03 Mart 2020 Salı 10:38
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel İle Telefonda Görüştü03 Mart 2020 Salı 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti