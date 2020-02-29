Rusya: Türkiye ile Suriye'de gerilimi azaltma konusunda anlaşma sağlandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda tarafların Suriye'de gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda, tarafların Suriye'de terörizmle mücadelede gerilimi azaltma noktasında anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Açıklamada, "İki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.
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