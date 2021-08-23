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Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakın

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Rus haber ajansı Interfax, ülkenin silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un başkanının açıklamalarını “son dakika” ibaresiyle duyurdu.
Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakın

Rus haber ajansı Interfax, ülkenin silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un başkanının açıklamalarını “son dakika” ibaresiyle duyurdu.

Rosoboronexport Başkanı Alexander Miheyev, Türkiye ile Rusya arasında yakın gelecekte yeni S-400 hava savunma sistemi satın almak için anlaşma sağlamaya yakın olduklarını duyurdu.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ilk S-400’ler Ankara ile hem Washington’ın hem de NATO müttefiklerinin arasını açmıştı. Washington, Ankara’ya yaptırımda bulunurken, Moskova’dan daha fazla silah ve mühimmat satın alınması durumunda yeni yaptırımların geleceğinin de sinyalini vermişti.

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