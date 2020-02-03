  • BIST 119.214
  • Altın 303,056
  • Dolar 5,9805
  • Euro 6,6182
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Rusya: Türkiye, Suriye ordusunun atışlarının hedefi olduğu, İdlib’deki eylemleri hakkında bize bilgi vermedi

»
Rusya: Türkiye, Suriye ordusunun atışlarının hedefi olduğu, İdlib’deki eylemleri hakkında bize bilgi vermedi
Rusya: Türkiye, Suriye ordusunun atışlarının hedefi olduğu, İdlib’deki eylemleri hakkında bize bilgi vermedi

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtildi.

Açıklamada “Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu” ifadeleri kullanıldı.

 

Suriye ordusu mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi’

Diğer yandan TSK uçaklarının Rusya ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği hava sahasını da ihlal etmediği kaydedildi.

Açıklamada, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki hava sahası Rusya ordusu tarafından sürekli kontrol ediliyor. Türkiye Hava Kuvvetleri, Suriye sınırını ihlal etmedi, Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi” ifadelerine de yer verildi.

Ayrıca Suriye’deki Rus ve Türk güçleri arasında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumla ilgili sürekli temas kurulduğu da aktarıldı. 

Ayrıntılar geliyor…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aracını park etmek isterken duvardan düştü!02 Şubat 2020 Pazar 18:04
  • Türkiyede milyoner sayısı yüzde 25 arttı02 Şubat 2020 Pazar 17:48
  • Türkiye’de Çin'den Gelen Uçak Ve Malzemeler Kbrn Uzmanlarınca Arındırma İşlemine Tabi Tutulacak01 Şubat 2020 Cumartesi 14:50
  • YouTuber Ruhi Çenet, Corona virüsü için Çin'e gidiyor!01 Şubat 2020 Cumartesi 13:17
  • +18'lik hesabı takip eden ÖSYM01 Şubat 2020 Cumartesi 12:50
  • Koronavirüsünü fırsata çevirdi01 Şubat 2020 Cumartesi 12:46
  • Erdoğan'ın iki yıl önce hedef gösterdiği Boğaziçi öğrencilerine hapis cezası01 Şubat 2020 Cumartesi 11:41
  • Çin'deki Türk Vatandaşlarını Getirecek Askeri Uçak Vuhan'dan Havalandı01 Şubat 2020 Cumartesi 11:03
  • Deprem Elazığ Sivrice'de 4.5 büyüklüğünde deprem01 Şubat 2020 Cumartesi 10:46
  • 'Elazığ'da çadır kentleri su bastı, odunlar ıslandı, çadırlar kullanılmaz halde'31 Ocak 2020 Cuma 21:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti