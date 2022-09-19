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Rusya: Türkiye ve Suriye arasında görüşme düzenlemeye hazırız

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Son dönemde Türkiye'nin Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Rusya’dan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair önemli bir açıklama geldi.
Rusya: Türkiye ve Suriye arasında görüşme düzenlemeye hazırız

AKP hükümetinin Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” demişti. TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklarsa, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın son birkaç hafta içinde Şam’da Suriyeli mevkidaşı Ali Memluk ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

Gelişmeler tartışmalara yol açarken, Rusya'dan da önemli bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında bir görüşme düzenleme fikrine sıcak baktıklarını söyledi. Bogdanov, bugün Rus Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirmeye hazır olduklarını ve toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti.

Bogdanov, “Elbette böyle bir toplantının çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Bir araya gelerek ortak bir zemin bulmalarını teşvik ediyoruz” dedi. Türkiye'den bu konuda gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rus yetkili, Türkiye ve Suriye kabul ederse Rusya'nın böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

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