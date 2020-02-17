Rusya: Türkiye’nin gözlem noktaları neyi gözlüyor?

Bogdanov, Türk devletinin İdlib’deki gözlem noktalarına ilişkin “Bunların bazıları Suriye ordusu mevzilerinin arkasında yer alıyor. Bundan dolayı bunların neleri gözledikleri ve bunlara neden ihtiyaç olduğu konusunda soru işaretleri doğuyor” dedi.

Türk devletinden diplomasi ve askeri heyetiyle yarın yeni bir görüşme yapacaklarının bilgisini veren Bogdanov, sahadaki durumda yaşanan değişikliklerle ilgili tüm konuları ele alacaklarını, “askeri birimlerin sahadaki duruma kapsamlı ve profesyonel şekilde hakim olması, gerilimin azaltılmasını sağlaması ve mutabakatları birlikte uygulayabilmek” için çalışacaklarını belirtti.

Bogdanov, İdlib'de Türk devletine ait gözlem noktalarına ilişkin olarak, “Bildiğim kadarıyla birkaç gözlem noktası var. Bunların bazıları Suriye ordusu mevzilerinin arkasında yer alıyor. Bundan dolayı bunların neleri gözledikleri ve bunlara neden ihtiyaç olduğu konusunda soru işaretleri doğuyor” diye konuştu.

Bogdanov, İdlib'deki de dahil olmak üzere Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasına ilişkin mutabakatın en başta bu bölgelerin 6 ay için geçici olarak kurulmasını ve bu süre zarfında oralarda istikrarın sağlanmasını öngördüğünü sözlerine ekledi.