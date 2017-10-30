Rusya: Türkiye'nin İdlib'deki duruma istikrar getirmesini umuyoruz

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hâlâ teröristler tarafından bir saldırı gerçekleşme ihtimali olduğunu, Türkiye'nin durumu istikrara kavuşturmasını umduklarını söyledi.

Russia Today (RT) ve Rossiya-24 televizyonuna konuşan Lavrentyev, "İdlib'de bir gerilimi azaltma bölgesi kurulması kararı çok önemli bir karardı. Bu sayede sahadaki durumu önemli ölçüde istikrara kavuşturabildik. Elbette bölgedeki bazı grupların provokatif eylemlerinden kaynaklı belli başlı zorluklar var. Bu gibi olumsuzlukları da elimizden geldiğince ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Gerilimi azaltma bölgesinde kurulan gözlem ve denetim noktalarının iyi şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Lavrentyev, "Türk meslektaşlarımızın henüz denetim noktalarının tamamını kurmadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine bazı zorlu durumlar hâlâ mevcut. Dolayısıyla bölgedeki gerginlik çok yüksek ve daha önceki gibi radikal örgütler tarafından bir saldırı gerçekleştirilme tehlikesi de devam ediyor. Ancak Türk partnerlerimizin bir şekilde İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip durumu istikrara kavuşturmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

‘SURİYE'DEKİ TUTSAKLARIN SERBEST BIRAKILMASI KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDİLMESİNİ UMUYORUZ'

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün Suriye barış görüşmelerinin 7. turu başladı. Görüşmelerde Rusya heyetine başkanlık eden Lavrentyev, tutsaklar, mahkumlar ve ölenlerin cesetlerinin iadesi konusunda bir ilerleme kaydedilmesini umduklarını da ekledi.

Lavrentyev, bu konuda aktif bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafların görüşmelere katılacaklarını onayladıklarını duyurdu. Görüşmelerde Rusya heyetine Lavrentyev, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başlanlık ediyor.

Kazak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmelerde Şam, Suriyeli muhalifler ve gözlemci olarak BM, ABD ve Ürdün'den temsilciler de yer alacak.